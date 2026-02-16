Защитник «Краснодара» высказался об отсутствии еврокубков

Защитник «Краснодара» Тормена об отсутствии еврокубков: «На мотивации это не сказалось. В Европе мы показали бы, почему стали чемпионами»
Витор Тормена считает, что «Краснодар» был бы конкурентоспособен в еврокубках.
– При других обстоятельствах чемпионство могло дать место в Лиге чемпионов. Это не бьет по мотивации?
– Если бы мы играли в Лиге чемпионов, это стало бы наградой за хорошо проделанную работу! Все мечтают там оказаться и побороться с лучшими клубами. Но нет, на мотивации это не сказалось. Тот факт, что мы стали чемпионами, наоборот показал многим, чего мы стоим.
– На что команда могла бы претендовать в Лиге чемпионов?
– Сложно говорить наугад. Единственное, в чем я уверен: мы могли бы достойно играть с любой командой и бороться за победу как дома, так и на выезде. Показали бы в Европе, почему стали чемпионами, – сказал защитник «Краснодара».
