Глушаков: после перехода Баринова у ЦСКА повысились шансы на чемпионство

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков заявил «Матч ТВ», что полузащитник Дмитрий Баринов качественно усилит ЦСКА после перехода из «Локомотива».

© ПФК ЦСКА

Экс‑капитан железнодорожников перешел в ЦСКА в середине января. Контракт с 29‑летним футболистом рассчитан до конца сезона‑2028/29.

— Безусловно, Баринов очень качественно усилит ЦСКА. Команда у них стала крепче в трансферное окно, шансов на чемпионство стало больше, — сказал Глушаков «Матч ТВ».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от лидирующего «Краснодара» — 4 очка.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.