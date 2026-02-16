Глушаков: после перехода Баринова у ЦСКА повысились шансы на чемпионство

Глушаков считает, что после перехода Баринова у ЦСКА повысились шансы на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ
Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков заявил «Матч ТВ», что полузащитник Дмитрий Баринов качественно усилит ЦСКА после перехода из «Локомотива».
Экс‑капитан железнодорожников перешел в ЦСКА в середине января. Контракт с 29‑летним футболистом рассчитан до конца сезона‑2028/29.
— Безусловно, Баринов очень качественно усилит ЦСКА. Команда у них стала крепче в трансферное окно, шансов на чемпионство стало больше, — сказал Глушаков «Матч ТВ».
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от лидирующего «Краснодара» — 4 очка.
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.
Глушаков считает, что после перехода Баринова у ЦСКА повысились шансы на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ
Тормена назвал Кордобу лучшим нападающим в российском футболе: «Он наш лидер на поле»
Защитник «Краснодара» Тормена: «В Бразилии у тебя могут что‑то украсть, а ты этого даже не заметишь. В России безопаснее»
Глушаков считает, что после перехода Баринова у ЦСКА повысились шансы на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ
Тормена назвал Кордобу лучшим нападающим в российском футболе: «Он наш лидер на поле»
Защитник «Краснодара» Тормена: «В Бразилии у тебя могут что‑то украсть, а ты этого даже не заметишь. В России безопаснее»