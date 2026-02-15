«Рубин» победил «Пахтакор» в товарищеском матче, Сиве и Моторин забили по голу

Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и узбекистанский «Пахтакор». Игра проходила в Белеке (Турция). Встреча закончилась победой российской команды со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Жак-Жюльен Сиве. Форвард казанцев отличился на девятой минуте. В конце второго тайма на 85-й минуте нападающий Даниил Моторин установил окончательный счёт в игре – 2:0.

В следующей встрече, 20 февраля, казанцы сыграют с «Оренбургом».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.