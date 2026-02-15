Игрок ЦСКА Данила Козлов назвал любимую позицию на поле

Полузащитник Данила Козлов, перебравшийся из «Краснодара» в ЦСКА в зимнее трансферное окно, рассказал о предпочтительной позиции на поле.

«Как разносторонний игрок с разных сторон себя вижу, но, в принципе, любимая позиция под нападающим, атакующий полузащитник. Но нет проблем сыграть и на другой позиции», — сказал Козлов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Козлов выступал за «Краснодар» с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету воспитанника «Зенита» 19 матчей за чёрно-зелёных во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. В играх за «быков» футболист появлялся на поле на позиции центрального полузащитника или флангового нападающего.