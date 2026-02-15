Бывший футболист "Зенита" раскритиковал решение клуба арендовать Дурана

Бывший футболист "Зенита" Денис Угаров раскритиковал решение клуба пригласить форварда Джона Дурана на правах аренды. По мнению экс-игрока, условия сделки выглядят чрезмерными, особенно с учётом короткого срока соглашения.

- У меня вызывает вопрос аренда нападающего Джона Дурана, которого взяли за такую высокую зарплату за 4 месяца, чтобы "Зенит" стал чемпионом. Я считаю, что это определенно перебор, - приводит слова Угарова "Спорт день за днём".

Петербуржцы арендовали колумбийского форварда до завершения сезона, при этом соглашение предусматривает возможность дальнейшего выкупа игрока у "Аль-Насра".

В борьбе за чемпионство сине-бело-голубые идут в группе лидеров: после 18 туров команда занимает вторую строчку с 39 очками.