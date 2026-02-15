Мален забил в пяти матчах за «Рому» столько же голов, сколько в первой части сезона в АПЛ

Нападающий «Ромы» Дониэлл Мален отличился во встрече с «Наполи» в рамках 25-го тура итальянской Серии А. На данный момент счёт в матче 1:1. Тем самым форвард забил четвёртый гол в пяти матчах за столичный клуб. Столько же голов у нидерландца в первой части сезона АПЛ за «Астон Виллу».

Ранее Мален забил в игре с «Торино» (2:0) и оформил дубль в ворота «Кальяри» (2:0).

В зимнее трансферное окно нападающий присоединился к итальянской команде правах аренды с опцией выкупа из «Астон Виллы». В составе бирмингемцев он также забил четыре гола, но в 21-м матче английской Премьер-лиги.

На данный момент «Наполи» с 49 очками располагается на третьей строчке высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 46 очками находится на пятом месте.