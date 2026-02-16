«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Юлианом Нагельсманом

«Манчестер Юнайтед» начал первые контакты с немецким тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом, сообщает Topskills Sports UK.

© Чемпионат.com

Это происходит на фоне активного давления со стороны Кристофера Вивелла, который является руководителем отдела подбора персонала и большим поклонником стиля работы тренера. Руководство клуба считает, что Нагельсманн может стать следующим немецким наставником, способным доминировать в Премьер-лиге, повторив легендарный успех Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Влияние Сэра Джима Рэтклиффа и Вивелла в клубе значительно возросло, а технический директор особенно ценит тактический подход немецкого специалиста.

Однако ключевые игроки, включая Бруно Фернандеша, активно поддерживают нынешнего временного тренера Майкла Кэррика. Если Кэррик уйдёт, Фернандеш готов остаться только при подписании нового контракта на £ 400 тыс в неделю плюс бонусы. Если Кэррик продолжит работу, португалец открыт к переговорам о зарплате, которая устроит обе стороны.

На данный момент Юлиан Нагельсман стал одним из главных кандидатов на пост главного тренера, а переговоры с его представителями уже находятся на ранней стадии.