Легионер «Краснодара» сравнил уровень безопасности в России и Бразилии

Защитник «Краснодара» Витор Тормена в интервью «Матч ТВ» рассказал, что в России чувствует себя намного безопаснее, чем в Бразилии.

Тормена выступает за «Краснодар» с 2023 года.

— Я родом из Сан‑Паулу, небольшого города Марилья. Моя семья была не такой богатой, я вырос только с матерью. Нельзя сказать, что мы голодали или были нищими, но в то же время никакой роскоши не было.

— Много ли было криминала в тех местах?

— Нет, это достаточно маленький город с населением в 200 тысяч человек. Конечно, есть маленькие районы, которые более опасны, чем другие. Но это не так, как в больших городах. Как и везде, там бывают опасные места, в которые лучше не ходить, но не особо много.

— В России в этом плане намного безопаснее?

— Без сомнения. В России безопаснее. В Бразилии в Сан‑Паулу, Рио‑де‑Жанейро, к сожалению, в некоторых туристических местах могут что‑то украсть, а ты этого даже не заметишь. И такое может происходить средь бела дня. В России я даже не слышал, чтобы об этом говорили. Такого почти нет, — сказал Тормена «Матч ТВ».

Тормена провел в составе «Краснодара» 78 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

