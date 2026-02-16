Легионер «Краснодара» сравнил уровень безопасности в России и Бразилии

Защитник «Краснодара» Тормена: «В Бразилии у тебя могут что‑то украсть, а ты этого даже не заметишь. В России безопаснее»
Защитник «Краснодара» Витор Тормена в интервью «Матч ТВ» рассказал, что в России чувствует себя намного безопаснее, чем в Бразилии.
Тормена выступает за «Краснодар» с 2023 года.
— Я родом из Сан‑Паулу, небольшого города Марилья. Моя семья была не такой богатой, я вырос только с матерью. Нельзя сказать, что мы голодали или были нищими, но в то же время никакой роскоши не было.
— Много ли было криминала в тех местах?
— Нет, это достаточно маленький город с населением в 200 тысяч человек. Конечно, есть маленькие районы, которые более опасны, чем другие. Но это не так, как в больших городах. Как и везде, там бывают опасные места, в которые лучше не ходить, но не особо много.
— В России в этом плане намного безопаснее?
— Без сомнения. В России безопаснее. В Бразилии в Сан‑Паулу, Рио‑де‑Жанейро, к сожалению, в некоторых туристических местах могут что‑то украсть, а ты этого даже не заметишь. И такое может происходить средь бела дня. В России я даже не слышал, чтобы об этом говорили. Такого почти нет, — сказал Тормена «Матч ТВ».
Тормена провел в составе «Краснодара» 78 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.
