Легионер «Краснодара» назвал лучшего нападающего в российском футболе

Защитник «Краснодара» Витор Тормена заявил «Матч ТВ», что футболист Джон Кордоба является сильнейшим нападающим в МИР РПЛ.

© ФК "Краснодар"

Колумбиец Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча за команду во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач.

— Были разговоры, что у Кордобы спад в первой части сезона. С чем это связано?

— Это не так. Джон очень сильно помогает команде, он работает ежедневно. Помогать команде не всегда означает забивать голы и отдавать передачи, хотя Кордоба и забивает немало — не случайно он стал рекордсменом клуба по голам и результативным действиям. Он наш лидер на поле, постоянно разговаривает, подсказывает, дает инструкции. В некоторых ситуациях он помогает и вносит вклад таким образом.

— Для тебя он остается лучшим нападающим в России?

— Да, сто процентов, — сказал Тормена «Матч ТВ».

Тормена провел в составе «Краснодара» 78 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

