Дзюба — лидер РПЛ и топ-5 лиг Европы по одному из показателей

Авторитетный статистический портал "РУСТАТ" опубликовал очередную партию итогов первой половины сезона-2025/2026. Так, нападающий «Акрона» Артём Дзюба показал выдающуюся статистику в области единоборств.

© Чемпионат.com

В среднем за матч Дзюба выигрывает 14,9 единоборств. Это лучший показатель не только в Мир Российской Премьер-Лиге, но и во всех топ-чемпионатах Европы (АПЛ, Бундеслига, Серия А, Ла Лига и Лига 1).

Рейтинг футболистов по количеству удачных единоборств в РПЛ и топ-5 лигах Европы:

© РУСТАТ

В нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл за «Акрон» 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых забил пять мячей и отметился четырьмя голевыми передачами.