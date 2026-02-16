Капитан "Зенита" рассказал о подготовке к весенней части сезона

Специально для bobsoccer капитан "Зенита" Дуглас Сантос рассказывает о подготовке петербургской команды к весенней стадии сезона и рассуждает о шансах вице-чемпиона России в чемпионате и Кубке страны.

© ФК "Зенит"

- Дуглас, Вы с семьёй немного отдохнули в перерыве между вторым и третьим сбором. Как в целом проходит зимняя подготовка, есть ли что-то необычное в этом году?

- Сборы - время интенсивных и изнурительных тренировок, но этот период необходим для качественной подготовки к возобновлению сезона. Ничего необычного, тело привыкает к максимальным нагрузкам, чтобы отработать весеннюю часть сезона на пределе возможностей. Мы знаем нашу цель и двигаемся к ней.

- Как ваше здоровье? Как перенесли нагрузки?

- Слава Богу, все в порядке! Я пропустил конец календарного года из-за травмы, но к сборам подошел полностью восстановившимся и оцениваю свое нынешнее состояние как хорошее. Безусловно, есть, куда расти и в чем прибавлять, но, во-первых, впереди еще две недели до начала официальных матчей, а во-вторых, я был счастлив вернуться в общую группу, эти эмоции дают мне дополнительные силы.

- "Зенит" занял четвёртое место на WINLINE Зимнем Кубке РПЛ. Нет ли разочарования от результата? Какие задачи стояли на этом турнире?

- Главной задачей было войти в игровой ритм и начать применять на практике то, над чем мы работаем на тренировках. Плюс дать возможность новым игрокам влиться в команду и понять требования тренерского штаба. Да, нам не удалось победить, как в прошлом году, и мы не показали все, на что способны, но это была нужная пища для размышлений, которой мы воспользуемся в дальнейшем. Товарищеские турниры - это одно, официальные матчи - совсем другое. Я знаю, на что мы способны, и вижу, насколько все в команде хотят вернуть "Зениту" титул сильнейшей команды России. От нас требуется максимальная вовлеченность и концентрация, мы должны быть голодными до побед от первого и до последнего мгновения весенней части сезона. Тогда с божьей помощью у нас все получится.

- "Зенит" находится на этапе кадровых перемен, футболисты приходят и уходят, но задачи клуба не меняются. Как вы, капитан, воспринимаете уход игроков (Лусиано, Кассьерра, Жерсон), и как приняли новичков, Игоря Дивеева, Джон Джона и Джона Дурана?

- В футболе часто бывает так, что дороги разных игроков, еще недавно защищавших цвета одного клуба, расходятся. Это нормально, и я желаю всего самого наилучшего парням, с которыми мы были одним целым, и которые теперь будут приносить пользу другим командам. Ну а каждый, кто приходит в "Зенит", получает всестороннюю поддержку с первого же дня, чтобы процесс адаптации был максимально коротким, и новичок сразу начал помогать нам приближаться к выполнению намеченного плана.

- Анализировали ли вы календарь "Зенита" в весенней стадии сезона? Кубок России плюс матчи со всеми конкурентами, игры на стыке зимы и весны с неуступчивой "Балтикой". Максим Глушенков сказал, что для "Зенита" это лучше. Ваше мнение?

- У меня было много времени убедиться, что в чемпионате и Кубке России нет легких матчей. Если мы хотим претендовать на главные награды, то должны доказывать это в матчах с любым соперником. Весной нам точно не будет просто, как никогда не было просто ни в одном из тех сезонов, что я провел в петербургском клубе. Бог даст, мы справимся со всеми трудностями и придем к финишу первыми.

- Футбол непредсказуем, никто не знает, как сложится весенняя стадия сезона, но за что могут точно не беспокоится петербургие болельщики?

- Наши поклонники могут быть уверены в том, что мы будем биться за клуб, за них и за себя до последней секунды. Мы знаем, чего они ждут от нас, и постараемся их не разочаровать. Вперед, "Зенит"!