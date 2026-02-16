Сборная России проведет по два домашних матча в марте и июне

Сборная России проведет два домашних матча в марте.

По информации «РБ Спорт», соперниками станут команды из топ-100 рейтинга ФИФА из Африки и Латинской Америки.

В июне национальная команда проведет еще два матча на территории России. Отмечается, что планы провести игры в одной из стран-хозяек ЧМ-2026 – США, Канаде или Мексике – невозможно реализовать из-за трудностей, связанных с логистикой, и «практически нерешаемых» визовых проблем.