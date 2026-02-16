Легионер "Оренбурга" рассказал, какие российские клубы знают в Аргентине

Полузащитник "Оренбурга" Дамиан Пуэбла рассказал, какие российские клубы известны в Аргентине.

По словам Пуэблы, в Аргентине знают петербургский "Зенит" и столичный ЦСКА.

- Какие российские клубы на слуху в Аргентине? В первую очередь ЦСКА и "Зенит", - приводит слова Пуэблы Metaratings.

Дамиан Пуэбла перешел в "Оренбург" из аргентинского "Институто" в зимнее трансферное окно за 860 тысяч евро и заключил с уральским клубом контракт до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 2,5 миллионов евро.