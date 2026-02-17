Бразильский нападающий переходит в "Балтику"

Бразильский нападающий переходит в калининградскую "Балтику".

По информации источника, сегодня, 17 февраля, Дерик Ласерда проходит медосмотр для калининградского клуба в Москве. "Балтика" оформила платную аренду с правом выкупа за 1,5 миллиона евро.

Бразильский нападающий выступает в составе "Куябы" из второй лиги страны. Всего за клуб футболист провел 95 матчей, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.