Стало известно, с кем сборная России может провести товарищеские матчи

Стало известно, с кем этой весной может сыграть команда Валерия Карпина.

Как утверждает источник, во время мартовской международной паузы сборная России по проведет товарищеские матчи против команд Мали и Гватемалы.

Сообщается, что игра с малийцами состоится 27 марта в Краснодаре, а с Гватемалой - 31 марта в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее в СМИ появилась ифнормация, что команда Валерия Карпина встретится в марте со сборными из Южной Америки и Африки, входящими в топ-100 рейтинга ФИФА.