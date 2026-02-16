Капитан «Балтики» рассказал, за что команду лишили выходного

$77.1991.56

Капитан «Балтики» рассказал, за что Талалаев лишил команду выходного на сборе

Чемпионат.com

Защитник «Балтики» Александр Филин рассказал, за что главный тренер команды Андрей Талалаев лишил игроков выходного на сборе.

— За четыре спарринга на втором сборе вы не пропустили ни одного мяча. Добрый знак?

— Ха-ха, мы двусторонку сыграли 7:6 — и на следующий день вместо выходного получили две тренировки! Андрей Викторович сказал: «Вы за одну двусторонку пропустили больше мячей, чем за весь чемпионат. Так не пойдёт. Не наша игра. Надо что-то менять». И дал две дополнительные тренировки (улыбается). В итоге за четыре спарринга — ноль пропущенных. Для нас это действительно важно. Командная игра «Балтики» на этом во многом строится. «На ноль» сзади играешь — уже минимум одно очко. А если при этом ещё и забьёшь — считай, почти победа, — сказал Филин в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

