Экс-тренер «Ювентуса» оценил удаление Калулу в матче против «Интера»

Капелло об удалении Калулу: «Бастони не должен себя так вести – отвратительно видеть, как он обманул судью, откровенно симулируя. Глубоко разочарован комментариями Киву»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал удаление Пьера Калулу в матче Серии А против «Интера» (2:3).
На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.
«В этой ситуации меня поразили две вещи. Во-первых, такой футболист, как Бастони, игрок сборной и ключевая фигура в национальной команде, не может и не должен так себя вести. Болельщикам было отвратительно видеть, как он обманул судью, откровенно симулируя, даже несмотря на то, что уже имел желтую карточку и рисковал получить вторую. Во-вторых, я очень хорошо знаю Киву, так как он был моим игроком в «Роме», но его послематчевые комментарии меня глубоко разочаровали. Тренер не был последователен в своих словах, и в итоге создал впечатление, что оправдывает произошедшее. Однако важнее слов его действия. Киву заменил Бастони в перерыве, потому что знал, чем рискует, если бы оставил игрока на поле после жеста, который привел к красной карточке Калулу. Я ожидал от него совершенно иных заявлений, особенно после победы», – сказал Фабио Капелло.
Защитник «Краснодара» Тормена об отсутствии еврокубков: «На мотивации это не сказалось. В Европе мы показали бы, почему стали чемпионами»
Жулин о шансах Петросян на Олимпиаде: «Не думаю, что судейское отношение к нам поменяется. Будут смотреть очень предвзято»
«Ахмат» ведет переговоры по аренде Хлусевича у «Спартака» («Чемпионат»)
Защитник «Краснодара» Тормена об отсутствии еврокубков: «На мотивации это не сказалось. В Европе мы показали бы, почему стали чемпионами»
Жулин о шансах Петросян на Олимпиаде: «Не думаю, что судейское отношение к нам поменяется. Будут смотреть очень предвзято»
«Ахмат» ведет переговоры по аренде Хлусевича у «Спартака» («Чемпионат»)