Экс-тренер «Ювентуса» оценил удаление Калулу в матче против «Интера»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал удаление Пьера Калулу в матче Серии А против «Интера» (2:3).

© Sports.ru

На 42-й минуте Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный судья Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.