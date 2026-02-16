«Ахмат» ведет со «Спартаком» переговоры об аренде игрока

Грозненский «Ахмат» ведёт переговоры с московским «Спартаком» об аренде защитника Даниила Хлусевича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© Чемпионат.com

Игрок интересен еще нескольким клубам, но грозненцы ближе всего к тому, чтобы заключить сделку.

В нынешнем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.