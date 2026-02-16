Московский «Локомотив» не смог договориться с нападающим «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым о зарплате. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб был заинтересован в игроке, но переговоры зашли в тупик после требования стороны игрока о зарплате в 5 млн рублей в месяц. Олейников по-прежнему ведёт переговоры с «Рубином».

В нынешнем сезоне Олейников принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.