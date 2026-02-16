Названо условие попадания Захаряна в заявку ФК «Реал Сосьедад»

Названо условие, при котором Захарян попадет в заявку «Реал Сосьедад»
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может попасть в заявку команды на матч 25-го тура Ла Лиги с «Реал Овьедо».
«Если Арсен завершит эту неделю без повреждений, то он должен быть готов войти в состав команды на игру против «Овьедо», – заявил пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.
В текущем сезоне Примеры Захарян провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что новый тренер команды Пеллегрино Матараццо не рассчитывает на россиянина и попросил его искать новый клуб. Transfermarkt оценивает Арсена в 7,5 млн евро.