«Барселона» объявила о возвращении нападающего после травмы

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья восстановился после травмы, об этом сообщает официальная пресс-служба каталонского клуба в соцсетях. Бразильский вингер сможет принять участие в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной». Игра состоится 16 февраля в 23:00 мск.

Ранее испанские СМИ утверждали, бразильский вингер сине-гранатовых приступил к тренировками с основным составом команды. Однако в «Барселоне» якобы намерены поберечь его и не выпускать в стартовом составе на матч с «Жироной».

29-летний бразилец пропустил три последних матча из-за повреждения. В текущем сезоне он провёл 22 игры, забив 13 мячей и отдав пять результативных передач.