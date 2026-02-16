Защитник «Балтики» Александр Филин высказался о банкротстве «Химок».

Филин выступал за «Химки» с с 2018 по 2022 год, а также с 2024-го по 2025-й. Подмосковный клуб приостановил деятельность в июне прошлого года, когда не получил лицензию для участия в новом сезоне Мир РПЛ из-за финансовых проблем. В сентябре «Химки» признали банкротом, позднее был пожизненно отстранен от футбола инвестор клуба Туфан Садыгов.

– Не могу не спросить о «Химках». Много друзей и знакомых пострадали в результате банкротства клуба?

– Абсолютно все – и футболисты, и персонал. В финансовом плане полгода из жизни у нас просто забрали.

Неприятно, конечно, но нужно жить дальше. Со временем все стирается, обиды на руководителей забываются. Есть высшие силы – они все и всех расставят по местам, – сказал Филин.