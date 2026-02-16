Художник Покрас Лампас оценил картину защитника «Зенита»

Художник Покрас Лампас прокомментировал картину экс-защитника «Зенита» Игоря Смольникова «Синий квадрат», недавно проданной за 80 тысяч рублей на аукционе.

© ФК «Зенит»

«На мой взгляд, реальная стоимость здесь сложно оценивается – есть примеры продажи как в десятки раз дороже, так и порой дешевле. Главное, когда искусство вызывает у зрителя интерес», – сказал Лампас.

Свою картину Смольников нарисовал в 2019 году. Стартовая цена на аукционе составила 1000 рублей.

Смольников выступал за «Зенит» с 2013 по 2020 год. В 2023 году объявил о завершении карьеры.