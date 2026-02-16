Президент «Интера» напомнил о симуляции Куадрадо в матче «Ювентуса» в 2021-м

Президент «Интера» Беппе Маротта на фоне удаления Пьера Калулу после симуляции Алессандро Бастони в матче Серии А напомнил об эпизоде с Хуаном Куадрадо в игре против «Ювентуса» в 2021 году.

«Интер» – самая успешная команда за последние годы. Я помню только один инцидент, связанный с симуляциями. Матч «Ювентус» – «Интер», 2021 год, явная симуляция со стороны Хуана Куадрадо, арбитром был Джанпаоло Кальварезе. Все судейские органы четко заявили, что это была явная симуляция. Благодаря этой победе «Ювентус» обеспечил себе выход в Лигу чемпионов и солидные 60-70 миллионов евро», – сказал Беппе Маротта.

В мае 2021 года «Ювентус» обыграл «Интер» (3:2) в 37-м туре за счет гола Куадрадо с пенальти на 88-й минуте. Тогда туринцы стали четвертыми в таблице Серии А, набрав 78 очков, и опередив «Наполи» на один балл.