Агент Сутормина рассказал о будущем игрока в «Крыльях Советов»

Агент Сутормина подтвердил, что «Крылья Советов» не разорвут контракт с игроком
Агент Александр Клюев, представляющий интересы 32-летнего полузащитника «Крылья Советов» Алексея Сутормина, рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Анне ИВАНОВОЙ о состоянии клиента после перелома руки.
Сутормин сломал руку на любительском турнире. После этого появилась информация, что «Крылья Советов» разорвут контракт с игроком.
– Состояние Алексея хорошее, – отметил Клюев.
– Останется ли он до лета игроком «Крыльев Советов» или с ним разорвут контракт?
– У Алексея контракт с самарским клубом.
– Когда Сутормин сможет вернуться на поле после травмы?
– Алексей вернется на поле.
В нынешнем сезоне Сутормин провел 22 матча (871 минуту) и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Крыльями Советов» рассчитан до конца июня 2026 года.