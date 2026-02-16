Агент Сутормина рассказал о будущем игрока в «Крыльях Советов»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы 32-летнего полузащитника «Крылья Советов» Алексея Сутормина, рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Анне ИВАНОВОЙ о состоянии клиента после перелома руки.

© ФК «Крылья Советов»

Сутормин сломал руку на любительском турнире. После этого появилась информация, что «Крылья Советов» разорвут контракт с игроком.

– Состояние Алексея хорошее, – отметил Клюев.

– Останется ли он до лета игроком «Крыльев Советов» или с ним разорвут контракт?

– У Алексея контракт с самарским клубом.

– Когда Сутормин сможет вернуться на поле после травмы?

– Алексей вернется на поле.

В нынешнем сезоне Сутормин провел 22 матча (871 минуту) и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Крыльями Советов» рассчитан до конца июня 2026 года.