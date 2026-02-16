Погребняк ответил, что нужно "Спартаку" для конкуренции с лидерами РПЛ

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк поделился мыслями о перспективах "Спартака" в весенней части чемпионата.

© Rusfootball

"Спартак" для меня остается загадкой. Не знаю, чего ждать от них во второй части чемпионата. Трансферное окно еще не закрыто и, возможно, они кого-то возьмут. Но чтобы составить серьезную конкуренцию лидерам, им надо приложить неимоверные усилия. Я сомневаюсь, что это случится", - сказал Погребняк.

"Спартак" финишировал шестым по итогам осенней части текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 29 очков в 18 турах и ушли на зимгюю паузу в чемпионате, отставая на 8 баллов от лидирующей тройки.

Вторую часть сезона московская команда начнет под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо. 1 марта "Спартак" сыграет в гостях с "Сочи" в рамках 19-го тура РПЛ.