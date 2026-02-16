«Рубин» заинтересован в приобретении трех игроков «Ростова»

«Рубин» рассматривает трех игроков «Ростова». Сообщается, что казанцам интересны полузащитники Иван Комаров, Кирилл Щетинин и Алексей Миронов.

© ФК «Ростов»

По данным источника, переговоры еще не начались – главный тренер «Рубина» Франк Артига еще не определился с кандидатурой окончательно.

Щетининым также интересовался «Локомотив». В текущем розыгрыше РПЛ на его счету гол и голевая передача в 18 матчах. Рыночная стоимость – 2,8 млн евро.

Миронов записал на свой счет один мяч в 17 встречах РПЛ. Оценка на Transfermarkt – 1,2 млн евро.

Комаров с одним голом в 15 матчах РПЛ стоит 1,8 млн евро. В марте 2025 года он впервые сыграл за сборную России.