Мбаппе испытывает боль в колене

У Мбаппе боль в колене. Форвард «Реала» проходит консервативное лечение (The Athletic)
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе по-прежнему испытывает боль в колене.
Француз пропустил матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (4:1) в субботу, но тренировался в общей группе «Реала» на вчерашнем занятии. В декабре Мбаппе получил растяжение связок колена, после этого он испытывает дискомфорт.
По информации The Athletic, форвард проходит консервативное лечение. В «Реале» ожидают, что состояние Мбаппе продолжит улучшаться, несмотря на то, что он по-прежнему испытывает некоторую боль. В клубе не видят необходимости менять план восстановления.
