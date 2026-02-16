Вратарь "Зенита" поделился эмоциями от возвращения в команду

Вратарь "Зенита" Богдан Москвичев рассказал о работе на сборах сине-бело-голубых.

© ФК "Зенит"

"Отличные ощущения, на самом деле. Очень рад вернуться, конкурировать. Здесь очень высокий уровень вратарей, их мастерства. В такой команде можно только расти", - цитирует Москичева "Матч ТВ".

Богдан Москвичев является воспитанником Академии "Зенита". Предыдущий сезон 21-летний голкипер провел на правах аренды в "Оренбурге", в составе которого провел 22 матча в РПЛ и Кубке России.

За основную команду сине-бело-голубых голкипер пока не сыграл ни одного официального матча.