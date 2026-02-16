Семак ответил на вопрос о кадровой ситуации в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о кадровом положении команды на третьем зимнем сборе. Уже 27 февраля возобновляется сезон чемпионата России. В первом матче после зимней паузы сине-бело-голубые встретятся на своём поле с калининградской «Балтикой».

— Третий сбор начался. Все ли здоровы и в строю?

— Да, слава богу, на сегодняшний день все здоровы, все в строю, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.