Луганский клуб будет выступать во Второй лиге России

Президент луганской "Зари" Араик Асатрян рассказал, что клуб прошел лицензирование для выступлений во Второй лиге.

Асатрян заявил, что для Луганской Народной Республики момент заявки в российскую лигу является историческим.

"Для нашего региона это исторический момент, что мы получили профессиональный статус и будем участвовать в соревнованиях. Играть домашние матчи мы будем в хуторе Абрамовка. Мы ждем тот момент, когда сможем проводить домашние матчи на родном "Авангарде", где в 1972 "Заря" стала чемпионом Советского Союза", — передает слова Асатряна "Матч ТВ".

"Заря" из Луганской Народной Республики основана в 2023 году. При этом украинская "Заря", которая была основана в 1923 году, базируется в Запорожье, продолжает существование и выступает в Украинской Премьер-лиге.