«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Ливерпуля»

«МЮ» следит за Мак Аллистером. Хавбек «Ливерпуля» входит в список кандидатов на усиление полузащиты (MEN)

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера.

Манкунианцы составляют список потенциальных кандидатов на позицию полузащитника, которых клуб попытается подписать в летнее трансферное окно.

По информации Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией вокруг аргентинского хавбека.

Контракт футболиста и мерсисайдцев рассчитан до 2028 года. В этом сезоне Мак Аллистер сделал две голевые передачи в 25 матчах АПЛ.

