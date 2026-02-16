Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России.

Ранее СМИ сообщили, что в марте российская национальная команда проведёт две игры со сборными из топ-100 рейтинга ФИФА из Африки и Латинской Америки.

"Положительно отношусь к этому. Мы в последнее время уже начали играть с более-менее хорошими командами. Были матчи с Перу и Чили. Сейчас многие команды готовятся к чемпионату мира, поэтому вряд ли сыграем с ними. Мы четыре года играем непонятно с кем, так что ничего страшного", — отметил Мостовой в беседе с Metaratings.

Сборная России отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года. С тех пор команда проводит исключительно товарищеские матчи. В 2025 году сборная провела 10 игр: обыграла Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Беларусь (4:1), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1), а также уступила Чили (0:2).