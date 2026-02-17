Сборной России отказал один из потенциальных соперников

Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис прокомментировал разговоры о возможном товарищеском матче с национальной сборной Россией.

© РФС

«Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Российская сторона сделала нам предложение сыграть в России, но из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать. Возможно, в июне или уже после чемпионата мира в США», - заявил Паис Sport24.

Национальную сборную России отстранили от всех международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022-м году из-за конфликта на Украине. С того момента наша команда играет только товарищеские матчи.

15-го ноября 2025-го года национальная сборная под руководством Валерия Карпина провела свой крайний матч. Встреча против Чили завершилась поражением со счетом 0:2.

Ранее стало известно о том, что сборная России сыграет 27-го марта против Мали в Краснодаре.

В рейтинге сборных ФИФА Россия располагается на 36 месте с 1525 очками в активе.