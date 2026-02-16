Слуцкий раскрыл, сколько у него денег

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, сколько у него всего денег. Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 2024 года. Прежде он работал в «Рубине», «Халле», «Витессе» и ЦСКА.

«У меня в различных фондах, под управлениями, под всеми-всеми вещами – я думаю, что миллионов 300 рублей. Я получаю зарплату в Китае, есть какие-то инвестиции в Дубае, там есть счёт», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «За деньги».

Слуцкий — трёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны. Эти трофеи специалист выиграл, возглавляя ЦСКА. «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого дважды брал Суперкубок Китая.