Игрок «Ювентуса» пропустит матч из-за дискомфорта в паху

Форвард «Ювентуса» Дэвид пропустит матч с «Галатасараем» из-за дискомфорта в паху. Тюрам включен в заявку после пропуска игры с «Интером»
Нападающий Джонатан Дэвид не сыграет за «Ювентус» в первом стыковом матче Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Форвард испытывает дискомфорт в паху. Он вышел в стартовом составе прошлого матча в Серии А с «Ювентусом» (2:3) и был заменен на 61-й минуте.
При этом в заявку туринцев на игру Лиги чемпионов был включен полузащитник Кефрен Тюрам, пропустивший матч с «Интером».
Матч «Галатасарая» и «Ювентуса» пройдет 17 февраля и начнется в 20:45 по московскому времени.
