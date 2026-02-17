"Краснодар" прокомментировали трансфер защитника в "Краснодар"

В "Ростове" прокомментировали сделку с "Краснодаром" по Вахании
Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров прокомментировал трансфер защитника Ильи Вахании в "Краснодар".
"Мы удовлетворены ходом переговоров по Илье. Хочу сказать ему огромное спасибо за тот вклад, который он внес в развитие футбольного клуба "Ростов" и будет еще приносить до лета 2026 года. С "Краснодаром" договорились достаточно быстро", - сказал Гончаров.
Сегодня, 17 февраля, "Краснодар" и "Ростов" официально объявили о достигнутом соглашении по трансферу крайнего защитника Ильи Вахании. Футболист перейдет в краснодарский клуб после завершения нынешнего сезона.
В составе "Ростова" 25-летний игрок провел 97 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.