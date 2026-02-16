Игрок «Зенита» продолжит карьеру в «Балтике»

«Балтика» достигла договоренности с «Зенитом» о переходе 18-летнего защитника питерцев Германа Ивы, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Ива родился 18 августа 2007 года в Санкт-Петербурге. Начал заниматься футболом в возрасте пяти лет. В 2016 году присоединился к «Зениту» и стал игроком клубной академии. В сезоне-2025 Молодежной футбольной лиги принял участие в 14 матчах в составе «сине-бело-голубых», забил мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее школу «Балтики» прошли Данил Козлов, Владислав Саусь и ряд других бывших игроков «Зенита».

Напомним, что «Зенит» возобновит сезон именно двумя матчами с «Балтикой». Правда, это не означает, что Ива выйдет на поле против бывшей своей команды.

27 февраля (пятница). Мир – Российская премьер-лига. 19-й тур. «Зенит» - «Балтика». Санкт-Петербург. «Газпром Арена». Начало в 19:30.

3 марта (вторник). FONBET Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. «Балтика» - «Зенит». Калининград. Стадион «Ростех Арена». Начало в 20:00.