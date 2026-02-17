Гол Глушенкова принёс победу «Зениту» над «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в товарищеском матче в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае.

Команды провели два тайма плюс дополнительный экстра-тайм в 30 минут. Единственный мяч забил на 29 минуте Максим Глушенков. Матч обслуживал сербский судья Марко Стойкович. Он показал командам семь жёлтых карточек – три «Краснодару» и четыре «Зениту».

В зимнюю паузу «Зенит» провёл пять контрольных матчей. 22 января петербуржцы победили китайский «Шанхай Порт» со счётом 4:1 В рамках Winline Зимний кубок РПЛ «Зенит» победил московское «Динамо» со счётом 2:1 Во втором матче «Зенит» разгромно проиграл «Краснодару» со счётом 0:3 В заключительной игре сине-бело-голубые в серии пенальти проиграли ЦСКА По итогам турнира «Зенит» занял четвёртое место с 4 очками.

27 февраля «Зенит» проведёт матч 19 тура чемпионата России дома против калининградской «Балтики».

Товарищеский матч

«Зенит» - «Краснодар» - 1:0

Голы: Максим Глушенков(29 минута)

Стартовый состав «Зенита»: Д.Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Глушенков, Джон, Мантуан, Дуран, Педро