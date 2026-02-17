Игрок «Зенита» считает, что мог бы выступать в Серии А

Защитник «Зенита» Дивеев считает, что мог бы выступать в Серии А
Новичок «Зенита» Игорь Дивеев в беседе с экс-игроками команды Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым высказался на тему возможного перехода в европейский клуб. Дивеев перебрался в «Зенит» из ЦСКА в январе текущего года.
Аршавин: Слышал ли ты о том, что «Арсенал» тобой интересуется?
Дивеев: Я это слышал, как и все. Все писали, что мной интересуются, но каких-то разговоров… Правда это или неправда, было это или не было, я не знаю.
Аршавин: А сам ты считаешь, что готов для перехода в европейский клуб? Я не беру шлакобетонные, а в нормальный европейский клуб.
Дивеев: Ну, думаю, в итальянский. В итальянскую лигу то есть. Думаю, да.
Аршавин: Но не в какой-нибудь «Торино»?
Дивеев: Нет.
Аршавин: Не интересно? А если взять «Милан», «Наполи» и так далее?
Дивеев: Если в «Милане» играет Павлович, то я думаю…
Аршавин: А он тебе не нравится?
Дивеев: Я с ним играл в молодёжной сборной. Я помню, когда нам Галактионов сказал: «Атакуем через этого защитника». Да, он работоспособный, мощный, но просто с мячом он, как я знаю, не так уж [хорош], — сказал Дивеев в подкасте на YouTube-канале «Зенита».