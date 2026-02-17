Головин и Сафонов выйдут в старте "Монако" и "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов

"ПСЖ" и "Монако" объявили составы на первый стыковой матч Лиги чемпионов.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов и полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин выйдут на поле с первых минут в матче Лиги чемпионов.

Для Сафонова матч 1/16 финала турнира станет пятым подряд в стартовом составе парижан. Головин в нынешнем сезоне принял участие в 25-ти встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и отдал четыре результативные передачи.

Встреча Лиги чемпионов состоится в Монако сегодня, 17 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени. Ответный матч "ПСЖ" с "Монако" назначен на 25 февраля.