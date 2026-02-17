Игрок «Ростова» описал Карпина тремя характеристиками

Нападающий «Ростова» Роналдо описал бывшего тренера южного клуба Валерия Карпина тремя характеристиками. Специалист покинул тренерский мостик ростовчан по ходу минувшего сезона. Сейчас он возглавляет сборную России.

— Опиши Валерия Карпина тремя характеристиками.

— Пример для подражания, очень умный и скромный, — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

25-летний бразильский правый вингер Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за жёлто-синих во всех турнирах, два забитых гола и два результативных паса.