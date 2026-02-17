Выяснилось, как давно ЦСКА хотел подписать полузащитника Козлова

Спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал переход Данилы Козлова в ЦСКА.

По словам Генича, ЦСКА давно хотел приобрести Козлова, но "Краснодар" забрал полузащитника, чтобы он не достался другим клубам.

- ЦСКА давно вёл. И, как выяснилось, ЦСКА хотел подписать его при Федотове. Тогда не срослось. Очень хотели подписать при Николиче. И не срослось. Опередил "Краснодар". И, как ты знаешь (Генич обращается к Шнякину. — Прим.) "Краснодар" взял, только чтоб не достался кому-то другому. "Зениту" в первую очередь. Хотя, насколько я слышал, не все в "Краснодаре" поддерживали инициативу приглашения Козлова, - сказал Генич в эфире "Коммент.Шоу".

В зимнее трансферное окно Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА за 1,65 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года.

Напомним, что полузащитник выступал за краснодарцев с июля 2024 года, а ранее был игроком калининградской "Балтики". Всего на счету Козлова 51 матч в составе "быков" во всех турнирах, девять забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 3,5 миллионов евро.