Названы сроки возвращения Беллингема на поле

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем восстановится после травмы задней поверхности бедра за шесть-семь недель. Повреждение оказалось серьёзнее, чем оценивалось изначально. Об этом сообщает The Athletic. Футболист получил травму 1-го февраля в матче с «Райо Вальекано», когда был вынужден покинуть поле на 10-й минуте встречи.

Хавбек перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. В сезоне-2025/2026 полузащитник провёл за «сливочных» 28 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Соглашение англичанина с мадридцами рассчитано до июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 160 млн.