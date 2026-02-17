«Арсенал» готов подписать игрока «Атлетика»

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к испанскому вингеру «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсу. По информации TEAMTalk, 23-летний футболист рассматривает возможность покинуть клуб, поскольку недоволен своим текущим положением.

«Арсенал» уже связался с представителями Уильямса и намерен сделать официальное предложение в преддверии летнего трансферного окна. В «Атлетике» осознают, что уход игрока становится неизбежным, так как он не чувствует себя комфортно и понимает необходимость прогресса.

Баски готовы отпустить своего вингера, но только за сумму не менее € 100 млн. Несмотря на это, по словам источников, данная цена не останавливает «Арсенал».

В текущем сезоне Уильямс провёл 26 матчей за «Атлетик», забив четыре гола и сделав шесть результативных передач. На данный момент клуб занимает 10-е место в Ла Лиге с 28 очками.