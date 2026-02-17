$76.6291.04

Стало известно, какую задачу руководство "Локомотива" поставило перед командой - источник

Стала известна задача московского "Локомотива" на оставшуюся часть сезона.

Стало известно, какую задачу перед "Локомотивом" поставило руководство
По информации источника, руководство московского "Локомотива" поставило команде задачу стать чемпионами РПЛ.

После 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 37 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла. По итогам прошлого сезона "железнодорожники" заняли шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

