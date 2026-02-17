Футбольный агент назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Футбольный агент Владимир Кузьмичев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

© Rusfootball

По словам Кузьмичева, чемпионство в РПЛ разыграют "Зенит" и "Краснодар", но борьбу им может навязать ЦСКА.

- Думаю, два основных претендента на золото — это "Краснодар" и "Зенит". На мой взгляд, именно эти клубы разыграют чемпионство в этом сезоне. Но я бы не списывал со счетов ЦСКА, они здорово усилились зимой. Команду пополнили футболисты, у которых есть опыт борьбы за самые высокие места. ЦСКА способен бросить вызов "Зениту" и "Краснодару", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".

В зимнее трансферное окно ЦСКА выкупил полузащитника Дмитрия Баринова у московского "Локомотива" за 2 миллиона евро, приобрел форварда Максима Воронова у "Урала" за 2 миллиона евро, а также подписал Данилу Козлова, который выступал за "Краснодар", за 1,65 миллионов евро. Также "армейцы" подписали форварда Лусиано Гонду и центрального защитника Матеуса Рейса.

По итогам 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами, ЦСКА занимает четвертое место с 36 очками в своем активе.