Экс-защитник «Зенита» покинул в одесский «Черноморец»

Бывший защитник «Шахтера», «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий покинул в одесский «Черноморец».

© Sports.ru

«Черноморец» благодарит опытного мастера Ярослава Ракицкого и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере.

Важно, что стороны останавливают сотрудничество без каких-либо претензий в сторону друг друга. Все вопросы урегулированы, Ярослав и руководители клуба пожали друг другу руки со взаимными пожеланиями новых побед. Однако, это уже будет другая история.

Ярослав защищал цвета «моряков» с марта 2025 года. За это время сыграл 26 официальных матчей, забил 3 гола», – говорится в сообщении клуба.

У Ракицкого 358 матчей, 18 забитых мячей и 35 результативных передач за «Шахтер» (2009-2018, 2023-2024), а также 108 игр, 7 голов и 11 ассистов в составе «Зенита» (2019-2022). Подробная статистика футболиста – здесь.