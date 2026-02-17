Комментатор Шнякин объяснил переход Козлова в ЦСКА

Спортивный журналист и футбольный комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал переход полузащитника Данилы Козлова в ЦСКА.

© ПФК ЦСКА

«ЦСКА сейчас живёт в таком мире, где спрос на Кисляка очень большой. У них по-прежнему есть предложения по Кисляку. В том числе из очень-очень дальних стран за очень большие деньги. Мы в прошлом выпуске говорили, что точно не отдадут, но вот теперь я разузнал — ситуации могут быть разные. И Козлов в некоем этом мире, если что, может вместо Кисляка или Облякова выйти», - заявил Шнякин в выпуске «Коммент.Шоу».

Различные СМИ сообщают о возможном переходе Матвея Кисляка в один из европейских чемпионатов. Футболист за 27 матчей текущего сезона забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач. Его рыночная стоимость на портале transfermarkt оценивается в 20 млн.

Российский полузащитник Данила Козлов играл в составе «Краснодара» с июля 2024-го года. Всего за «быков» он провел 51 игру, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. В прошлом сезоне вместе с «Краснодаром» 21-летний Козлов выиграл чемпионство РПЛ.

По информации transfermarkt сумма компенсации за игрока составила 1,65 млн. евро. Контракт Козлова со столичным клубом рассчитан до лета 2029-го года с опцией продления на сезон.

После 18-ти туров чемпионата России ЦСКА идет на четвертой строчке турнирной таблицы с 36 очками в активе. Лидер РПЛ – «Краснодар» (40).