Болельщики ПСЖ оценили Сафонова по итогам игры с «Монако»

Матвей Сафонов быстро осознал, что первый стыковой матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов не станет для него легкой прогулкой.

© Соцсети

С начала встречи с «Монако» не прошло и минуты, как российский вратарь «ПСЖ» остался без какой-либо помощи со стороны защитников, и его отчаянный прыжок не спас команду от пропущенного мяча от Фоларина Балогуна.

Прошло чуть больше четверти часа, и Матвей снова оказался под расстрелом, во второй раз не найдя аргументов против американского форварда монегасков.

Однако столь тяжелый старт не привел к катастрофическим последствиям: «ПСЖ» организовал камбэк и выиграл (3:2) поединок, а россиянин подтащил команду в одном из эпизодов, случившихся уже после перерыва.

Такими комментариями выступление Сафонова встретили поклонники парижан.

@rougetbleu___: – За этот матч поставлю Матвею 5 из 10. Трудно винить его в пропущенных мячах, но, учитывая то, что он показал в последние недели, он может играть лучше. Сафонов старается, да и вообще это хороший вратарь, но на какие-то чудеса в его исполнении рассчитывать никогда не стоит – особенно в Лиге чемпионов.@Zenooox95: – Шевалье пропускает 5 голов за 6 матчей – и получает тонну оскорблений в свой адрес. Сафонов пропускает 5 голов за 2 игры – и все якобы в порядке. Безумие какое-то!@OPuroresu: – Как минимум 4 из 5 голов, пропущенных Сафоновым в двух последних играх – вина обороны.@nononyme1978: – Во всяком случае, Сафонов спас нас от ничьей.@Abdoulaxxxx: – Сафонов сейчас в любом случае лучше Шевалье, хотя после сегодняшней игры я уже не уверен в том, что на выходных он снова выйдет в основе. Так или иначе, сегодня он сделал один по-настоящему исключительный сэйв.@spvceshxt: – Согласен, что Сафонов сыграл плохо в моменте со вторым пропущенным голом, но мне кажется, что Шевалье в таком эпизоде даже не стал бы прыгать за мячом, ха-ха.@stephchampi: – Все равно Сафонов более уверен в себе, в отличие от Шевалье, который трясется от страха, когда выходит играть.@Martial_G_: – Не понимаю, почему Луис Энрике стал так одержим идеей сделать Сафонова первым вратарем. Недостатки этого голкипера очевидны. Да, он хорош в отражении пенальти, но обычных матчей, где пенальти нет, гораздо больше. Дайте время Шевалье.

@CocoduDFCO: – Сафонов совершенно нулевой, но так как от него и не ожидали ничего особенного, его воспринимают лучше, чем Шевалье.@Natslelillois: – Когда пропускает Сафонов, претензии почему-то летят защитникам. Когда пропускает Шевалье, то его сразу называют нулем. Где логика?@PSGMatters: – Мне показалось, что Сафонов очень плохо расположился в эпизоде, когда «Монако» забивал первый гол. В остальном он был в порядке.@eli_as__: – Сафонов – не вратарь №1 для такой команды, как «ПСЖ». Это второй вратарь, который способен подменять первого, выходить на пенальти в матчах на вылет. Проблема в том, что Шевалье тоже не №1 и выглядит куда менее надежным голкипером. Так что пока мы не найдем настоящего первого номера, будем играть с Сафоновым.@Coquilletre: – Если сравнивать с Шевалье, я все равно предпочту Сафонова, хотя он остается вратарем среднего уровня. Мы налажали, отпустив Доннарумму.@lm_Wade: – Сафонов – заурядный голкипер, играющий только потому, что Шевалье очень слаб ментально. По вратарской технике Люка явно впереди.@Kevinvdd: – Я не вижу поводов для упреков в адрес Сафонова. В моменте с первым голом у него не было никаких шансов, а сэйв в эпизоде, когда Балогун забивал второй гол, был бы невероятным. Сегодня его не за что критиковать.@Tripl3Dark: – Да какие претензии могут быть по моментам с двумя голами Балогуна? Вспомните лучше его сэйв во втором тайме. Сафонов хорош!@psgestunreve: – Да, Сафонов не вратарь мирового уровня, но считать его виноватым в голах – это невежество.@GoalParisien: – У нас просто нет топового вратаря. Надо признать, что Шевалье ничуть не лучше.@Eznp_06: – На данный момент Сафонов действительно лучше Шевалье, но лучше ли он в целом? Я так не думаю. Как по мне, в «ПСЖ» просто два средних вратаря. Может, у Шевалье чуть получше перспективы. Летом придется решать вратарский вопрос.@patator92: – Прежде чем спускать всех собак на Сафонова, мы должны задаться вопросом о том, почему «Монако» так легко проникал в нашу штрафную и создавал голевые моменты. Как по мне, вины Матвея чуть больше во втором голе, чем в первом, но и там он мало что мог сделать.@phunroy: – Пока я ставлю Сафонова выше Шевалье, но это не говорит о том, что в плане надежности Матвей находится на принципиально другом уровне. Им обоим не хватает умения спасать команду в ключевые моменты в больших матчах, которым обладают Доннарумма или Куртуа.

Напомним, что в предыдущем матче с «Ренном» Сафонов пропустил 3 мяча.

Матвей выходил в основе «ПСЖ» в 5 поединках подряд.